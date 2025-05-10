نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحويله للتحقيق.. الزمالك يعوض عواد بحارسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، تصعيد كل من عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب حارسي فريق الشباب مواليد 2008، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تصعيد ثنائي حراس مرمى لفريق الزمالك

وقرر عماد المندوه مدرب حراس الفريق تصعيد الثنائي للتدريب رفقة حراس المرمى بعد إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق أمس خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

يشار إلى أن الزمالك قرر تحويل حارسه محمد عواد للتحقيق لما بدر منه في لقاء سيراميكا كليوباترا الأخير.

