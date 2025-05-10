نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام ثلاثي الزمالك في التدريبات قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتماثل الثلاثي للشفاء من الإصابات التي أبعدتهم عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان "شيكابالا" يعاني من إصابة في الركبة، بينما اشتكى أحمد فتوح من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، وكان محمد شحاتة يعاني من آلام في العضلة الخلفية.



وشارك الثلاثي في الفقرة البدنية خلال مران اليوم بالإضافة إلى الجزء الفني والخططي استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

