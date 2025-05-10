نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعثر بيراميدز.. الأهلي على بُعد 3 خطوات للتتويج بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لتحقيق انتصارات في ثلاث مباريات متتالية لضمان الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد خسارة بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2.

كما يتبقى للأهلي ثلاث مواجهات، أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو، ويحتاج إلى الفوز فيها جميعًا لضمان تحقيق اللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ويحتل النادي الأهلي المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، يليه فريق بيراميدز الذي يمتلك 47 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

كما ستتاح للأهلي فرصة لضمان اللقب إذا تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، حيث سيكون في هذه الحالة بحاجة للفوز بمباراتين فقط، أما إذا خسر بيراميدز إحدى مبارياته، فسيتعين على الأهلي الحصول على 4 نقاط فقط من أصل 9 نقاط ممكنة لتأمين اللقب بشكل رسمي.

وتعتمد فرص الأهلي أيضًا على قرار لجنة الاستئناف بخصوص خصم 3 نقاط من رصيده نتيجة انسحابه أمام الزمالك، حيث سيتم تحديد موعد نهائي لهذا القرار يوم الخميس المقبل.

