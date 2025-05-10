نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حديث الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق الاستعدادات للقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا ومنح المدير الفني تعليماته للاعبين قبل انطلاق المران وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

