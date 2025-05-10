نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد وملعب إقامة مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تجرى في 30 مايو الحالي، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024 - 2025، بين فريقي الاتحاد والقادسية، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير.

وقال: «إن هذه الرعاية الكريمة تمثل امتدادًا للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في البلاد للقطاع الرياضي، وتعزيزًا لمسيرة التمكين التي جعلت من الرياضة إحدى أدوات التطوير الشامل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحن ماضون في بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوطن، ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

وهنأ الفيصل فريقي الاتحاد والقادسية على بلوغهما النهائي الكبير، متمنيًا لهما التوفيق في تقديم مباراة تليق بقيمة المناسبة والرعاية الملكية الكريمة، وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور في المستوى والتنافسية.