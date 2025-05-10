نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد يرد على إحالته للتحقيق في الزمالك بـ4 كلمات.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، على قرار ناديه بإحالته إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية، بسبب تصرفاته خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

حيث كتب عواد على حسابه الشخصي على "إكس": "أنا عايز أعرف إيه إللي بدر مني..!"، ويأتي هذا التعليق بعد إعلان نادي الزمالك عن فتح تحقيق مع عواد بسبب تصرفاته أثناء المباراة.

وخلال مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، لم يستمع عواد لحديث مدرب حراس المرمى عماد المندوه قبل إجراء التبديل ودخول عواد بدلًا من محمد صبحي، وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل والتساؤلات حول سلوك عواد.

حيث أعلن نادي الزمالك أنه سيقوم بإحالة عواد إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية، كما تم توجيه لفت نظر لمحمد صبحي بسبب تصرفاته في المباراة، ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الانضباط والالتزام داخل الفريق.

مباراة الزمالك القادمة

سيتقابل الزمالك مع بيراميدز في مباراته المقبلة على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

