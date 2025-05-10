نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على توقيع محمد سيحا حارس المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت عدة تقارير صحفية، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حصل على توقيع محمد سيحا، حارس مرمى المقاولون العرب وذلك لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الصفقة في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، خاصة مع اقتراب رحيل الحارس حمزة علاء بنهاية الموسم الجاري بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.

حيث طالب فريق المقاولون العرب بمبلغ قدره 50 مليون جنيه مقابل انتقال سيحا، وعلى الجانب الآخر، يرفض الأهلي المغالاة في السعر ويتطلع للتوصل إلى اتفاق مادي مناسب.

والجدير بالذكر، تألق سيحا مع حرس الحدود هذا الموسم، حيث لعب 12 مباراة وخرج بشباك نظيفة 7 مرات، كما ينتظر سيحا التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأهلي والمقاولون العرب لإتمام انتقاله.

التنافس بين الأهلي وبيراميدز

كلا الناديين أبدى اهتمامه بضم سيحا، لكن الأهلي يتفاوض مع المقاولون العرب بشكل مباشر لضم الحارس الشاب.