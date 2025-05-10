نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفيديو المثير للجدل.. الزمالك يحيل محمد عواد إلى التحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتعاون مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، تحويل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

وجاء هذا القرار نتيجة لما صدر من عواد خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أُقيمت يوم أمس الجمعة في إطار منافسات الدوري المصري.

الفيديو الكارثي لمحمد عواد

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا التي انتهت بالتعادل 2-2 فيديو وصفه الجمهور بأنه "كارثي" لمحمد عواد، حيث لم ينصت لحديث مدرب حراس المرمى عماد المندوه قبل إجراء التبديل ودخول عواد وخروج محمد صبحي، وأثار هذا الفيديو الكثير من الجدل والتساؤلات حول تصرفات عواد.

أسباب تحويل محمد عواد للتحقيق

أفادت التقارير بأن اللاعب أبدى استياءه من كلمات سابقة صدرت عن المندوه، حيث أشار إلى أن محمد صبحي يعد أفضل منه في مركز حراسة المرمى، وربما كان هذا الاستياء هو ما دفع عواد للتصرف بشكل معين خلال المباراة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن محمد عواد بناء على نتائج التحقيق ووفقًا للقوانين المعمول بها.

حيث وجه وائل القباني انتباهه إلى محمد صبحي بسبب تصرفه في المباراة (ألقى بقميص الزمالك على الأرض).



وأوضح صبحي أن فعله كان نتيجة إحباطه بسبب الإصابة التي تعرض لها ورغبته في مواصلة اللعب، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

