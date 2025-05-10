نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورتو متهم بخرق شرط السرية.. ما القصة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادي كروز أزول المكسيكي أن بورتو البرتغالي خرق شرطًا للسرية بنشر المبلغ المتفق عليه لإنهاء الجدل حول التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي.

انتقل أنسيلمي لقيادة بورتو في يناير الماضي، بعد اتفاق لإنهاء ارتباطه مع النادي المكسيكي بعد عامٍ واحدٍ تقريبًا.

وقال كروز أزول في بيان: "نود التعبير عن دهشتنا من نشر معلومات مغلوطة وتفتقد الدقة، إذ يتضمن الاتفاق بين الطرفين شرطًا للسرية يلزم بعدم الكشف بيانات مالية".

جاء موقف كروز أزول بعد أن أرسل بورتو بيانًا إلى هيئة الأوراق المالية بالبرتغال كشف خلاله عن قيمة اتفاقه مع كروز أزول للتنازل عن خدمات أنسيلمي مقابل 3.5 مليون دولار.

وقرر كروز أزول رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطالبًا بالقيمة الكاملة للشرط الجزائي وتبلغ 5 ملايين دولار، بجانب مبلغ للتعويض عن الأضرار.