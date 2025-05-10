نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن خضوع زيزو للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقًا للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

وتم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي.

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يومًا قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام

