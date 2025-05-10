نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يوثق سيلفي التحقيق في الزمالك مع أشرف عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقط أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، صورة “سيلفي” مع محاميه أشرف عبدالعزيز لتوثيق لحظة تواجدهما في مقر النادي، لحضور جلسة التحقيق المُحددة، اليوم السبت.

حضر زيزو ومحاميه الخاص إلى مقر الزمالك، صباح السبت، للخضوع لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه.

وكان زيزو قد انقطع عن حضور تدريبات الزمالك الجماعية لمدة شهر تقريبًا، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده والدخول في أزمة مع إدارة النادي.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي، أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول قد خضع اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقًا للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

وتم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي.