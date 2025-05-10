نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون يواصلون التألق- رايت تو دريم ينتصر علي آرسنال ويتعادل مع تشيلسي في دورة انجلترا الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك طلاب أكاديمية رايت تو دريم-مصر في الدورة الدولية الكروية التي أقيمت في إنجلترا في الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو الجاري، بنخبة من أبرز المواهب الكروية الواعدة من الجيل الرقمي وجيل الذكاء ألفا ( مواليد عامي 2012-2013).



وخاض فريق الأكاديمية عده مباريات قوية أمام فرق أنجليزيه عريقة، تمكن خلالها من تحقيق نتائج مذهلة، حيث فاز على فرق آرسنال وبرينتفورد، وتعادل مع تشيلسي، وبرايتون، وتشارلتون.

أشاد مدربو الفرق المنافسة بالأداء الفني الاحترافي المنضبط للاعبي الفريق المصري التابع للأكاديمية، حيث أستخدم الفريق تكتيك فني عالي المستوي، إلى جانب سلوكهم المنضبط داخل وخارج الملاعب والذي لاقى استحسان الفرق المنافسة والمشجعين.

ورغم الفوارق الملحوظة في البنية الجسدية لصالح الفرق الإنجليزية في نفس الفئة العمريه، إلا أن لاعبي رايت تو دريم نجح في تقديم مستويات مبهرة أثبتت جدارتهم في هذه الدورة الدولية.

علق محمد منصور رئيس مجموعة منصور ومالك أكاديمية رايت تو دريم " الأداء الاحترافي لفريق الأكاديمية والنجاح الكبير لهذه الدورة يشجعنا لتكرار هذه التجربة الفريده مستقبلًا، بل ودعوة بعض الأندية الإنجليزية لزيارة مصر لخوض تجارب مماثلة علي أرضنا، مما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي تقدمها الأكاديمية لرعايه وتنمية المواهب الشابة."



وأضاف محمد منصور " توفير منصه لرعاية أبناءنا من الشباب الموهوب تعليميا وكرويا، ومنحهم الفرص المناسبة للاحتكاك بنظارائهم من مختلف البلاد ليس رفاهية، بل ضرورة لصقل هذه المهارات، فوز ابناءنا علي فريق آرسنال وتعادلهم مع فريق تشيلسي يؤكد أن الموهبة المصرية، إذا أُتيحت لها البيئة الحاضنه، قادرة على التألق عالميًا."

ومن جانبه أعرب لطفي محمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة مان كابيتال المالكه لاكاديمية رايت تو دريم " ما يبعث على الفخر أكثر من تحقيق هذه النتائج المبهره، هو حسن تربية أبنائنا وسلوكهم الراقي داخل وخارج الملاعب وذلك بشهاده جميع الفرق المشاركة."

وأكد لطفي محمد منصور، الذي رافق فريق الأكاديمية في إنجلترا وحرص علي حضور كافة المباريات " نركز في الأكاديمية علي بناء الشخصية قبل الموهبة، وهذا ما يصنع الفارق الحقيقي.الجيل الرقمي وجيل ألفا ( مواليد عامي 2012-2013) ليس فقط موهوبًا، بل يمثل القيم الحقيقية لاكاديمية رايت تو دريم في أفضل صورها، وهو ما يعكس عمق العمل التربوي والإنساني للأكاديمية."

تملك أكاديمية رايت تو دريم عدد من الفرق الرياضية لكره القدم، فبالإضافة إلى نادي مسار للسيدات والرجال في مصر، تمتلك نادي سان دييجو في أمريكا، ونادي نوردشيلاند في الدنمارك، وتضم هذه الفرق مجموعه من أمهر اللاعبين المحترفين من مختلف الجنسيات.

