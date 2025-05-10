نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

ويتصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الايطالي برصيد 77 نقطة



يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي الممتاز

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

مباراة كومو ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على قناة AD Sports 1 HD

مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD Sports 1 HD



مباراة إمبولي ضد بارما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD Sports 1 HD

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

