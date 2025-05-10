نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2025.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 79 نقطة بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة فالنسيا ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة beIN Sports HD 3

مباراة سيلتا فيجو ضد إشبيلية: في الساعة الخامسة والربع مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

مباراة جيرونا ضد فياريال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

مباراة ريال مايوركا ضد بلد الوليد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports HD 5

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

