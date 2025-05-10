نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري يعود لتشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على إعادة المغربي أشرف داري مدافع الفريق إلى قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا بعد تعافي اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب داري مؤخرًا عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية، حيث تعافى بشكل تام من الإصابة وأصبح جاهزًا من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

