نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدارة حمراء.. مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2024/2025، بين فريقي الأهلي وبيراميذر، وذلك قبل 3 جولات من نهاية عمر مسابقة دوري نايل في الموسم الحالي.
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، في حين يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري
الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الإثنين 13 مايو – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الأهلي ضد البنك الأهلي – يوم الجمعة 17 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الأهلي أمام فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيتها بعد.
مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري
الزمالك أمام بيراميدز، يوم 13 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.