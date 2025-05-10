نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدارة حمراء.. مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2024/2025، بين فريقي الأهلي وبيراميذر، وذلك قبل 3 جولات من نهاية عمر مسابقة دوري نايل في الموسم الحالي.

‎ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، في حين يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

‎مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

‎الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الإثنين 13 مايو – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي ضد البنك الأهلي – يوم الجمعة 17 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي أمام فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيتها بعد.



‎مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري



‎الزمالك أمام بيراميدز، يوم 13 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

