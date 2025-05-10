نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

وحسم فريق ليفربول درع الدوري الانجليزي عقب تصدره الجدول برصيد 82 نقطة

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي لعشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم بالدوري الانجليزي والقنوات الناقله

موعد مباريات اليوم بالدوري الانجليزي

مباراة فولهام ضد إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة beIN Sports HD 2 مباراة إيبسويتش تاون ضد برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

مباراة وولفرهامبتون ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مباراة بورنموث ضد أستون فيلا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports HD 2

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

