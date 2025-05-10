أرسنال يقيم ممرًا شرفيًا لنجوم ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - حث ميكيل أرتيتا أرسنال على استخدام الإحباط الذي سيواجهه الفريق خلال "الممر الشرفي" أمام ليفربول حامل اللقب يوم الأحد كوقود للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعد أن اعترف بأن الفريق "تراجع" هذا الموسم.

وأنهى فريق أرتيتا الموسم دون لقب كبير بعد أن فشل في مجاراة ليفربول وخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأنهت هزيمة المدفعجية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 محاولتهم للفوز بالبطولة للمرة الأولى.

أرسنال الذي لا يزال يداوي جراحه من خيبة الأمل في باريس، يتوجه إلى أنفيلد في نهاية هذا الأسبوع في مهمة متعبة لمشاهدة احتفالات ليفربول المستمرة باللقب فقد حسم رجال المدرب أرني سلوت اللقب قبل أسبوعين، تاركين أرسنال صاحب المركز الثاني في أعقابهم.

وبعد أن حلّ وصيفًا لمانشستر سيتي في الموسمين السابقين، تبقى آخر بطولة دوري حققها فريق شمال لندن عام 2004.

وأبان أرتيتا أن الفريق سيقوم بعمل ممر شرفي لليفربول: يجب أن يكون هناك شيء ما يدفعك ويحفزك، والألم وأنت تقوم بذلك سيكون شيئا جيدا لاستخدامه، وعادةً ما يكون حافزًا للموسم المقبل.

وزاد: لقد تراجعنا خطوة إلى الوراء في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النقاط التي حصدناها من الواضح أننا لم نقدم أداءً جيدًا مثل الموسم الماضي، هذا واضح، ولكن أيضا مع كمية النقاط التي حصدناها في المواسم القليلة الماضية، كان يمكننا الحصول على دوريين في الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك نحن نعلم مدى قربنا فنحن هناك ونقدم الأرقام التي تحقق بالألقاب علينا أن نكون أكثر حظًا بعض الشيء.