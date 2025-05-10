نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025.. الأهلي يتفوق على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2014/2025 متفوقًا على بيراميدز، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية البطولة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة دوري نايل برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد يتواجد الفريق السماوي في المرتبة الثانية برصيد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

‎1- الأهلي - 49 نقطة.

‎2- بيراميدز - 47 نقطة.

‎3- الزمالك - 41 نقطة.

‎4- البنك الاهلي - 36 نقطة.

‎5- المصري - 35 نقطة.

‎6- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة.

‎7- فاركو - 30 نقطة.

‎8- بتروجيت - 26 نقطة.

‎9- حرس الحدود - 22 نقطة.



مجموعة البقاء والهبوط في الدوري

المصري

‎10- زد - 29 نقطة.

‎11- الجونة - 27 نقطة.

‎12- الاتحاد السكندري - 23 نقطة.

‎13- طلائع الجيش - 23 نقطة.

‎14- سموحة - 23 نقطة.

‎15- إنبي - 21 نقطة.

‎16- غزل المحلة - 20 نقطة.

‎17- الإسماعيلي - 19 نقطة.

‎18- مودرن سبورت - 18 نقطة.

