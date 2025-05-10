الرياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025.. الأهلي يتفوق على بيراميدز

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ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025.. الأهلي يتفوق على بيراميدز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025.. يتفوق على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2014/2025 متفوقًا على بيراميدز، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية البطولة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة دوري نايل برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد يتواجد الفريق السماوي في المرتبة الثانية برصيد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

‎1- الأهلي - 49 نقطة. 
‎2- بيراميدز - 47 نقطة. 
‎3- الزمالك - 41 نقطة. 
‎4- البنك الاهلي - 36 نقطة. 
‎5- المصري - 35 نقطة. 
‎6- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة. 
‎7- فاركو - 30 نقطة. 
‎8- بتروجيت - 26 نقطة. 
‎9- حرس الحدود - 22 نقطة.


مجموعة البقاء والهبوط في الدوري 
المصري

‎10- زد - 29 نقطة. 
‎11- الجونة - 27 نقطة. 
‎12- الاتحاد السكندري - 23 نقطة. 
‎13- طلائع الجيش - 23 نقطة. 
‎14- سموحة - 23 نقطة. 
‎15- إنبي - 21 نقطة. 
‎16- غزل المحلة - 20 نقطة. 
‎17- الإسماعيلي - 19 نقطة. 
‎18- مودرن سبورت - 18 نقطة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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