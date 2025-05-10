نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025.. الأهلي يتفوق على بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2014/2025 متفوقًا على بيراميدز، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية البطولة.
ويحتل المارد الأحمر صدارة دوري نايل برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد يتواجد الفريق السماوي في المرتبة الثانية برصيد 47 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي - 49 نقطة.
2- بيراميدز - 47 نقطة.
3- الزمالك - 41 نقطة.
4- البنك الاهلي - 36 نقطة.
5- المصري - 35 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة.
7- فاركو - 30 نقطة.
8- بتروجيت - 26 نقطة.
9- حرس الحدود - 22 نقطة.
مجموعة البقاء والهبوط في الدوري
المصري
10- زد - 29 نقطة.
11- الجونة - 27 نقطة.
12- الاتحاد السكندري - 23 نقطة.
13- طلائع الجيش - 23 نقطة.
14- سموحة - 23 نقطة.
15- إنبي - 21 نقطة.
16- غزل المحلة - 20 نقطة.
17- الإسماعيلي - 19 نقطة.
18- مودرن سبورت - 18 نقطة.