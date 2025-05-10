نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي برشلونة دفعة قوية قبل مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما أصبح الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي جاهزًا للمشاركة في اللقاء المرتقب، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد شارك بالدي بشكل كامل في آخر حصة تدريبية للفريق، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها في الفخذ الأيسر، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب أظهر جاهزية بدنية جيدة، ما يزيد من فرصه في الظهور خلال مواجهة ريال مدريد، رغم أن التشكيلة المتوقعة التي نشرتها الصحيفة لم تتضمن اسمه.

ووفقًا للمصادر المقربة من النادي الكتالوني، فإن التشكيل المحتمل لبرشلونة في المباراة قد يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

يُشار إلى أن عودة بالدي قد تتيح للمدرب خيارات تكتيكية إضافية لتعزيز الجانب الأيسر في مواجهة قد تكون حاسمة في مصير لقب الليغا.

