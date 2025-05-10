نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تنهي موسم نجم الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ياسر الشهراني، ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم، لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، ستُبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، حسب ما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الجمعة.

وجاءت إصابة الشهراني خلال مواجهة فريقه أمام الرائد، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال 5-3. وخضع ظهير الأزرق إلى جلسة علاجية الجمعة بعد إصابته.

وخلال الموسم الجاري شارك الشهراني في 20 مباراة مع الأزرق بمجموع 665 دقيقة ساهم خلالها بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

على الصعيد الفني، يبدأ محمد الشلهوب، المدرب المكلف، السبت استعداداته لمواجهة العروبة، المقررة الإثنين على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الـ31 من الدوري.

ويملك الهلال 65 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر.