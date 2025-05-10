الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، في مباراة يبحث خلالها عن الفوز من أجل استمرار صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.