نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم جولة جديدة في بطولة القسم الثاني أ أو دوري المحترفين كما يطلق عليه إعلاميا وسط منافسة قوية من أجّل الصعود.

وتبدأ مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من البطولة وسط ترقب وانتظار حسم الصعود بين الكبار الموسم المقبل.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في بطولة دوري المحترفين والذي جاءت كالاتي:-

المصرية للاتصالات- الترسانة

5 مساء

ستاد السلام

المقاولون العرب- أبو قير للأسمدة

5 مساء

ستاد المقاولون العرب

سبورتنج- القناة

5 مساء

ستاد نادي سبورتنج

أسوان- وادي دجلة

5 مساء

ستاد أسوان

بلدية المحلة- السكة الحديد

5 مساء

ستاد بلدية المحلة

وتنقل بعض مباريات البطولة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري مصر والشرق الأوسط.