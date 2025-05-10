نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج ضد الرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الخليج لمواجهة نظيره الرياض وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر بطولة الدوري السعودي "دوري روشن". وتأتي المواجهة بين الفريقين بانطباعات هادئة مع تواجدهم في المنطقة الدافئة ليكون الهدف تحسين المراكز في الأمتار الأخيرة من الدوري. موعد مباراة الخليج والرياض والقنوات الناقلة للمواجهة تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة. وتنقل مواجهة الفريقين عبر مجموعة قنوات السعودية "SSC”، الناقل الحصري لمواجهات الدوري السعودي في الشرق الأوسط.