شباب الأهلي يتوج بكأس رئيس الدولة للمرة الـ11 على حساب الشارقة

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد فوزه على الشارقة 2 / 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما، الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم الشارقة بهدف سجله ماركوس فينيسيوس في الدقيقة الـ14، وتعادل شباب الأهلي بهدف سجله يوري سيزار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل سيزار الهدف الثاني له ولشباب الأهلي في الدقيقة الـ62.

وتأهل الشارقة لهذا الدور بعدما خاض ثلاث مباريات، حيث فاز على النصر بهدفين نظيفين في دور الـ16، وتجاوز بني ياس بصعوبة بهدف نظيف في دور الثمانية، قبل أن يفوز على الجزيرة «بطل كأس الرابطة هذا الموسم» بنتيجة 3 / 1 في الدور قبل النهائي.

أما شباب الأهلي فقد فاز على دبا الحصن بهدفين نظيفين ثم تغلب على عجمان 2 / 1، قبل أن يطيح بحامل اللقب، الوصل، بالفوز عليه بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

وفض فريق شباب الأهلي شراكته مع الشارقة وانفرد بكونه أكثر الفرق تتويجًا بلقب البطولة، بعدما توج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، متفوقًا على الشارقة بفارق لقب واحد.

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة النصر، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي، علمًا بأنه تُوج رسميًا بلقب الموسم الحالي، فيما يستعد الشارقة لمواجهة العين، الاثنين المقبل، في الجولة ذاتها.

وكان هذا اللقاء هو السابع بين شباب الأهلي والشارقة هذا الموسم، حيث فاز شباب الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري 2 / 1 وتعادلًا سلبيًا في مباراة الدور الثاني.

كما فاز شباب الأهلي 3 / 1 في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة وتعادلا 2/2 في الإياب.

وتعادلا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال الثاني 1/1 وتعادلا في الإياب بذات النتيجة قبل أن يفوز الشارقة بركلات الترجيح 5 / 4.

وكان الوصل توج بلقب كأس رئيس دولة الإماراتي في الموسم الماضي بعد فوز عريض على النصر بنتيجة 4 / صفر في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الأول منذ نسخة عام 2007.