نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخلود ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود نظيره فريق الاتفاق اليوم السبت الموافق 10/5/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخلود ضد الاتفاق

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الخلود ضد الاتفاق مساء اليوم في تمام الساعة 7:20 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 8:20 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.