نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوحدة ضد الفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع نظيره فريق الفتح اليوم السبت الموافق 10 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الوحدة ضد الفتح

وتبدأ صافرة بداية مباراة الوحدة ضد الفتح مساء اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:25 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.