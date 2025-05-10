نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة نظيره غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المرحلة الفاصلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل نادي الاتحاد السكندرى المركز الثالث في مجموعة صراع الهبوط برصيد 23 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة.

تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع في مواجهة غزل المحلة

ومن المتوقع أن يدخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون:-

‎حراسة المرمى: المهدي سليمان

‎الدفاع: أحمد أيمن، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، محمد المغربي

‎الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمرو الوحش، إسلام سمير

‎الهجوم: عمرو جمعة، فادي فريد

موعد مباراة الاتحاد وغزل المحلة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وذلك على ستاد الإسكندرية والذي يستضيف مباراة الفريقين.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مصر والشرق الأوسط.