نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق نانت المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوكسير، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب لابيه ديشان، المواجهة القوية بين نانت وأوكسير، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الليج آن.

ويحتل أوكسير المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة، بينما يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

موعد مواجهة أوكسير ونانت في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المواجهة السبت الموافق 10 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أوكسير ونانت في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports XTRA1.