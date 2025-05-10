نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت في جميع البطولات العالمية والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎ فولهام X إيفرتون.. الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 2.

▪︎ إيبسويتش تاون ضد برينتفورد.. الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

▪︎ ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي.. الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 1.

▪︎ وولفرهامبتون ضد برايتون.. الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

▪︎ بورنموث ضد أستون فيلا.. الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎فيردر بريمن ضد لايبزيج.. الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 4.

▪︎يونيون برلين ضد هايدنهايم.. الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎بوخوم ضد ماينز 05.. الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 6.

▪︎هولشتاين كيل ضد فرايبورج.. الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 5.

▪︎بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.. الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎فالنسيا ضد خيتافي.. الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 3.

▪︎سيلتا فيجو ضد إشبيلية.. الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 3.

▪︎جيرونا ضد فياريال.. الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة beIN Sports HD 3.

▪︎ريال مايوركا ضد بلد الوليد.. الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة beIN Sports HD 5.

▪︎أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎كومو ضد كالياري.. الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة AD Sports 1 HD.

▪︎لاتسيو ضد يوفنتوس.. الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة AD Sports 1 HD.

▪︎إمبولي ضد بارما.. الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎أوكسير ضد نانت.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

▪︎مونبلييه ضد باريس سان جيرمان.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 1.

▪︎ستاد بريست ضد ليل.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 2.

▪︎ستاد ريمس ضد سانت إيتيان.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

▪︎رين ضد نيس.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 6.

▪︎تولوز ضد لانس.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

▪︎ موناكو ضد ليون.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 5.

▪︎ أنجيه ضد ستراسبورج.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎ لوهافر ضد أولمبيك مارسيليا.. الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎ الخلود ضد الاتفاق.. الساعة السابعة والثلث مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة 1 SSC HD.

▪︎ الوحدة ضد الفتح.. الساعة السابعة والثلث مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة 2 SSC HD.

▪︎ الخليج ضد الرياض.. الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة SSC HD.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎ الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية على قناة on sport 1.