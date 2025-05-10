نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره مونبلييه، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب دي لا موسون، المواجهة المثيرة بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، ضمن الجولة 33 من بطولة الليج آن.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الفرنسي ماثيو فيرنيس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب دي لا موسون معقل فريق مونبلييه.

وحسم العملاق البارسي لقب الدوري الفرنسي لموسم 2024-25 بعد تصدره المسابقة برصيد 78 نقطة، بفارق 19 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق أولمبيك مارسيليا، بينما بيتذيل فريق مونبلييه ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة.

موعد مواجهة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المواجهة السبت الموافق 10 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.