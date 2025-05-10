نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السكندرى لمواجهة نظيره غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المرحلة الفاصلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل". ويحتل نادي الاتحاد السكندرى المركز الثالث في مجموعة صراع الهبوط برصيد 23 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة. موعد مباراة الاتحاد وغزل المحلة والقنوات الناقلة وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وذلك على ستاد الإسكندرية والذي يستضيف مباراة الفريقين. وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مصر والشرق الأوسط.