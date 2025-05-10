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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن تطورات جديدة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والتي تخص مدربه الأجنبي الجديد والأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع.

ليس جوميز.. الأهلي يقترب من ضم مدرب مفاجأة وكواليس خاصة لصفقات الصيف

وقال الخطيب في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يشترط على المدرب القادم من بين ثلاث مرشحين أن يكون شاب ويلعب بشكل هجومي ومشروع لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف: "ويقترب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من تدعيم خط الدفاع بأحد هؤلاء هادي رياض وياسين مرعي ومحمود الجزار ولكن سيأتي اثنان منهم فقط ولن تكون صفقة قلب الدفاع أجنبية".

واختتم حديثه: "رامي ربيعة يطلب للتجديد 85 مليون جنيه خلال سنتين وأيضا يريد 8% لوكيل أعماله أخيه وهو ما يعقد الأمر بالنسبة له ولا ينوي التنازل وقد يرحل بالصيف قبل كأس العالم للأندية إذا لم يتوصلوا لاتفاق".

