نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تأديبي.. بيولي يُبعد نجم النصر عن التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، اتخذ ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، قرارًا صارمًا بحق المدافع الإسباني إيميريك لابورت، وذلك عقب غيابه اللافت عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وكان لابورت قد تغيب عن المواجهة التي خسرها النصر أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، والتي أُقيمت على ملعب الأول بارك، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول موقفه داخل الفريق.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية، فقد قرر بيولي إبعاد لابورت عن التدريبات الجماعية، والاكتفاء بإخضاعه لبرامج تدريبية فردية خلال المرحلة المقبلة، في مؤشر واضح على وجود أزمة بين الطرفين.

استبعاد حتى نهاية الموسم

ورغم أن التقرير لم يوضح الأسباب الكاملة وراء هذا القرار الفني، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن بيولي اتخذ قرارًا بإبعاد لابورت حتى نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعزز احتمالات رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لابورت.. بداية قوية ونهاية غامضة

وكان إيميريك لابورت قد انضم إلى صفوف النصر قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2023، وبدأ مسيرته في السعودية بشكل إيجابي، إلا أن مستواه شهد تذبذبًا في الأشهر الأخيرة، وسط تقارير عن وجود توتر داخل غرفة الملابس.