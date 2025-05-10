نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ساوثامبتون الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون يوم السبت 10 مايو 2025 على ستاد سينت ماري معقل ساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق ملكية إذاعة بطولة البريميرليج.



من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نيكو أوريلي– يوشكو جفارديول – روبن دياز – ماثيوس نونيز.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – جوندوجان – برناردو سيلفا – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموش - دوكو.



فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بهدف نظيف في الجولة الماضية من البريميرليج بينما خسر ساوثهامبتون من ليستر سيتي بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة.



موقف مانشستر سيتي وساوثهامبتون بالاس في الدوري الإنجليزي



احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 91 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.



في حين صعد ساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

