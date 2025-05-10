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أحمد جودة - القاهرة -

يشارك النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالميًا، في بطولة جنيف المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي، سعيًا لتحقيق فوزه الأول على الملاعب الرملية هذا الموسم، قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس".

ديوكوفيتش يستعد لرولان جاروس بالمشاركة في جنيف

وأعلن منظمو البطولة اليوم الجمعة، أن ديوكوفيتش سيخوض منافسات جنيف، التي تُقام من 17 إلى 24 مايو/أيار 2025، كآخر محطة إعدادية قبل رولان جاروس.

ويبحث ديوكوفيتش، الذي يطارد لقبه رقم 100 في منافسات الفردي بجولة رابطة المحترفين، عن استعادة زخمه بعد موسم رملي مخيب، حيث خسر مباراتين وودّع بطولتي مونت كارلو ومدريد مبكرًا دون تحقيق أي انتصار.

ويشارك في البطولة أيضًا الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الرابع، والنرويجي كاسبر رود، حامل اللقب وصاحب 3 ألقاب من آخر 4 نسخ.

وسيحتفل ديوكوفيتش بعيد ميلاده الـ38 في جينيف يوم 22 مايو.

وفي 2024، ودّع ديوكوفيتش جنيف من نصف النهائي أمام توماس ماتشاك، ثم تقدم في رولان جاروس لأربعة أدوار قبل انسحابه بسبب إصابة في الركبة أمام كاسبر رود في ربع النهائي، مما كلفه صدارة التصنيف العالمي.