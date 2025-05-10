موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد يوم السبت 10 مايو 2025 على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

تعادل ريال سوسيداد مع أتلتيك بيلباو سلبيا في الجولة الماضية من الليجا كما تعادل أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس سلبيا في نفس الجولة.

يحتل ريال سوسيداد المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

موقف أتلتيكو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 10 مباريات.

في حين احتل ريال سوسيداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات.

