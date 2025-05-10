موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة لاتسيو ويوفنتوس وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة لاتسيو ويوفنتوس يوم السبت 10 مايو 2025 على ملعب الأوليمبكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة AD Sports Premium 1 الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.



فاز لاتسيو على إمبولي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بينما تعادل يوفنتوس مع بولونيا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 63 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل لاتسيو المركز السادس بنفس عدد رصيد اليوفي الذي مني مرماه بعدد أقل من الأهداف.



موقف لاتسيو ويوفنتوس في جدول الدوري الإيطالي



احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 5 مباريات.

في حين احتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

