نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا مع نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت الموافق 10 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد بورنموث، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.

يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يقع بورنموث في المركز الثامن برصيد 63 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد بورنموث

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

