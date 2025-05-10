نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 10 من شهر مايو الجاري، والتي تشهد منافسة قوية.

أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فولهام ضد إيفرتون، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أستون فيلا ضد بورنموث، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، صدارته بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا

5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 18 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 15 هدفا

9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا

10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا

