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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الأرجنتيني سيباستيان بايز، المصنف 33 عالميا، اليوم الجمعة، ضربة قوية، بالإقصاء في أول ظهور له في بطولة روما للتنس للأساتذة ذات الألف نقطة أمام التشيكي فيت كوبريفا، المصنف الـ92 في التصنيف الدولي.

إقصاء سيباستيان بايز في أول ظهور له ببطولة روما

وفاز كوبريفا على بايز بعد مباراة استمرت ساعتين ونصف الساعة بواقع (3-6) و(6-4) و(6-4).

واستمر مستوى بايز في التراجع، حيث عانى من هزيمته الخامسة على التوالي بعد تلك التي عانى منها في إنديان ويلز، وميامي، ومونتي كارلو، ومدريد، والآن في روما.

ويعد بايز ثاني لاعب أرجنتيني يخرج من الدور الثاني هذا الأسبوع، بعد هزيمة رومان أندريس بوروتشاجا أمام الروسي كارين خانشانوف.

وفي هذه الأثناء، ينتظر كوبريفا في الدور الثالث مواجهة الفائز في المباراة التي تجمع بين الإيطالي لوكا دارديري والبريطاني جاك درابر.

