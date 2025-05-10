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المؤتمر نت - ميلان ينعش آماله الأوروبية
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دوت الخليج -
ميلان ينعش آماله الأوروبية
حول فريق ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه بولونيا إلى فوز ثمين بنتيجة (3- 1) يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع من معنويات لاعبيه قبل المباراة النهائية المرتقبة في مسابقة الكأس المقررة بين الفريقين الأربعاء المقبل في العاصمة روما.
وسجل المكسيكي سانيتاجو خيمينيز هدفين في الدقيقتين (70و 90) والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (79) أهداف ميلان، وريكاردو أورسوليني في الدقيقة (49) هدف بولونيا.
وبفوزه الثالث تواليا والسابع عشر في المسابقة مقابل تسعة تعادلات وعشر هزائم، رفع ميلان رصيده إلي 60 نقطة في المركز الثامن وحافظ على حظوظه في خطف مقعد مؤهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 62 نقطة في المركز السابع.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام