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أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالميا، في النجاة اليوم الجمعة في أول ظهور لها في بطولة روما للتنس ذات الألف نقطة، بفوزها الصعب على الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة 156، بنتيجة 3-6، 6-2، 6-1.

كوكو جوف تنجو من فخ مبوكو

ما بدا كبداية هادئة لبطلة مدريد، التي تغلبت على البولندية إيجا شفيونتيك في نصف النهائي وواجهت البيلاروسية أرينا سابالينكا في النهائي، تحول إلى اختبار ناري أنقذته بردة فعل رائعة.

وحققت اللاعبة الكندية البالغة من العمر 18 عاما الفوز بالمجموعة الأولى على المصنفة الثالثة، لكن كوكو جوف تداركت الأمر وفازت بالمجموعة الثانية ثم الثالثة.

وفي الدور الثالث، ستواجه جوف البولندية ماجدا لينيت، المصنفة 32، التي هزمت اليونانية ماريا ساكاري.

كما فازت بطلة عام 2023، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 12 عالميا، على الألمانية إيفا ليس، المصنفة 63، بمجموعتين بنتيجة 7-6 (3) و6-2 لتبلغ الدور الثالث.

