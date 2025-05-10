نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلة جزاء تمنح هيراكليس فوزا ثمينا على فيليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز هيراكليس على مضيفه فيليم 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ركلة جزاء تمنح هيراكليس فوزا ثمينا على فيليم

وأنهى هيراكليس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إيفان ميسيك في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني عادل فيليم النتيجة عن طريق جيريمي بوكيلا في الدقيقة 51.

وسجل جيز هورنكامب هدف الفوز لهيراكليس في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ورفع هيراكليس رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيليم عند 25 نقطة في المركز 15.