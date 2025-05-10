الرياضة

ركلة جزاء تمنح هيراكليس فوزا ثمينا على فيليم

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ركلة جزاء تمنح هيراكليس فوزا ثمينا على فيليم

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاز هيراكليس على مضيفه فيليم 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ركلة جزاء تمنح هيراكليس فوزا ثمينا على فيليم

وأنهى هيراكليس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إيفان ميسيك في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني عادل فيليم النتيجة عن طريق جيريمي بوكيلا في الدقيقة 51.

وسجل جيز هورنكامب هدف الفوز لهيراكليس في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ورفع هيراكليس رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيليم عند 25 نقطة في المركز 15.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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