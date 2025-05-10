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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل هوفنهايم مع مضيفه فولفسبورج 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

هوفنهايم يرفض السقوط أمام فولفسبورج

وتقدم فولفسبورج بهدف سجله ليو أوستيجارد، لاعب هوفنهايم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، وتعادل هوفنهايم بهدف سجله بافيل كاديرابيك في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، عاد فولفسبورج للتقدم مرة أخرى بفضل هدف أحرزه جوناس ويند في الدقيقة 81، لكن هوفنهايم تعادل للمرة الثانية عن طريق ماريوس بولتر في الدقيقة 84.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز 14، محققا تعادله 11 في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 والفوز في 7.

في المقابل، رفع فولفسبورج رصيده إلى 40 نقطة في المركز 12، محققا تعادله العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 10 والخسارة في 13.