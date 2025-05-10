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أحمد جودة - القاهرة -

حقق رايو فاليكانو فوزا ثمينا على مضيفه لاس بالماس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما الجمعة، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

فاليكانو يضع بالماس على حافة الهبوط

سجل ألفارو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره ال12 هذا الموسم، مقابل 12 خسارة و11 تعادلا.

في المقابل، تجمد رصيد لاس بالماس عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر، ليتكبد خسارته ال19 في الدوري، مقابل 8 انتصارات ومثلها تعادلات.