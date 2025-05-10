نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقلب الطاولة على بولونيا ويتمسك بحلم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قلب ميلان تأخره أمام بولونيا إلى فوز (3-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، لينعش آماله في التأهل للمسابقات الأوروبية.

ميلان يقلب الطاولة على بولونيا ويتمسك بحلم أوروبا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد إهدار ميلان وبولونيا العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني، سجل ريكاردو أورسوليني هدف التقدم لبولونيا في الدقيقة 49، وتعادل سانتياجو خيمينيز لميلان في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 79 سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان، قبل أن يسجل خيمينز الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 90+2.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، ليقترب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وبات هذا الانتصار هو 17 لميلان في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 10 مباريات والتعادل في 9.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 62 نقطة في المركز السابع، متلقيا خسارته الأولى بعد تعادلين وانتصار.

وأصبحت هذه الخسارة هي السادسة لبولونيا في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في 14.