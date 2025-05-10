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أحمد جودة - القاهرة -

خاض الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي، المصنف 60 عالميا، مواجهة قوية أمام الألماني ألكسندر زفيريف، لكنه لم يتمكن من مجاراة حامل لقب بطولة روما للأساتذة، ليسقط بنتيجة 6-2، 6-1.

زفيريف يعبر بسهولة إلى ثالث أدوار روما

قدم كارابيلي أداء مميزا في بعض لحظات المباراة، لكنه عجز عن الصمود أمام زفيريف، المصنف الثاني عالميا، الذي يسعى للدفاع عن لقبه في إيطاليا والاستعداد لبطولة رولان جاروس.

ويطمح زفيريف أيضا لتعويض إخفاقاته الأخيرة في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة على الملاعب الترابية، حيث ودع مونتي كارلو في الدور الثاني ومدريد في ثمن النهائي أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

ويلتقي زفيريف في الدور الثالث مع الليتواني فيليوس جوباس، المصنف 154، الذي تغلب على الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 28، بنتيجة 6-3، 6-4.

وتشهد هذه المرحلة مباراتين بارزتين: فرانسيسكو سيروندولو ضد التشيلي نيكولاس جاري، وماريانو نافوني ضد الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، الذي يعود للملاعب بعد غياب ثلاثة أشهر.