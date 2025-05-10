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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق فناربخشة على مضيفه إسطنبول باشاك شهير 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت فوز ألانيا سبور على غازي عنتاب 1 / صفروأنهى فناربخشة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميرت مولدر في الدقيقة 44.

فناربخشة يفوز على باشاك شهير في الدوري التركي

وفي الشوط الثاني، سجل فناربخشة هدفين عن طريق ميلان سكرينيار ويوسف النصيري في الدقيقتين 60 و86، ثم سجل باشاك شهير هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق عمر فاروق بياز، ثم اختتم أوجوز أيدين أهداف فناربخشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف جالطة سراي، وتوقف رصيد باشاك شهير عند 51 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على مضيفه غازي عنتاب بهدف نظيف سجله أندراس سبورار في الدقيقة 52.

واضطر فريق غازي عنتاب لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد برونو فيانا في الدقيقة 80.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد غازي عنتاب عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

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