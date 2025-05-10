أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لوادي دجلة والمقاولون العرب والسكة الحديد بدوري المحترفين

تنطلق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من دوري المحترفين المصري يومي السبت 10 مايو والأحد 11 مايو، وسط أجواء من الترقب والتوتر، مع اقتراب الموسم من نهايته واحتدام المنافسة سواء في مراكز الصعود أو في مؤخرة الجدول.

وتأتي هذه الجولة بعد سلسلة من النتائج المتباينة للفرق، مما يزيد من أهمية كل نقطة في هذه المرحلة المصيرية.

السبت 10 مايو

1-أسوان